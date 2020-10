Darum sollte man jetzt Sneakers aus Wolle tragen!

Sneaker aus Wolle liegen im Trend. Vor allem Produkte aus Merinowolle kommen bei den Trägerinnen und Trägern gut an. Das liegt daran, dass Schuhe aus Merinowolle einen sehr hohen Tragekomfort bieten. Schuhe aus Wolle sind enorm leicht und passen sich sehr gut an den Fuß an. Sie fördern die natürliche Körperhaltung und Fußfunktion, außerdem sind sie sehr pflegeleicht. Sind die Schuhe mal schmutzig, werden diese einfach mit einer Rosshaarbürste, warmem Wasser und Seife gereinigt.