Pavarotti-Witwe Nicoletta Mantovani hat geheiratet

Die Hochzeit fand am Montag im Rahmen einer romantischen Zeremonie in der Basilika des Heiligen Antonius in Bologna statt. Die Braut trat in einem langen, hellgrauen Kleid mit weißem Blumenbouquet in der Hand auf. Anwesend war auch Alice Pavarotti, die 17-jährige Tochter des Startenors und Mantovanis. Zu den Gästen zählten Sänger, Künstler und Politiker, berichtete das Magazin.