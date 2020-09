Rot in Vorarlberg für Experte „nicht abwegig“

In der Kommission sei „es ja so, dass wir zuerst einmal die rohen Fallzahlen hernehmen. Ganz einfach: Wie viele Fälle gibt es im Sieben-Tages-Trend bezogen auf eine Bevölkerung von Hunderttausend? Der Bezirk Dornbirn zum Beispiel, wenn wir die rohen Fallzahlen anschauen, wäre über 100 und damit rot“, so der Experte im Interview gegenüber Radio Vorarlberg. Allerdings würden für das reale Infektionsrisiko weitere Parameter herangezogen und durch „Risikoadjustierung“ der jeweilige Alarmwert modifiziert, so Fidler.