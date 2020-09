Salzburg träumt vom 40-Millionen-Jackpot

Wie viel auf dem Spiel steht, weiß niemand besser als Österreichs Meister. Einerseits weil man elfmal in der Quali gescheitert ist. Andererseits weil man seit der umjubelten Premiere im Vorjahr die Einnahmemöglichkeiten genau kennt. Was auch immer in der Starliga passiert – am Ende wird der Kontostand regelrecht in die Höhe geschossen sein.