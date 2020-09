„Traumhafter“ Jahrgang erfreut Kärntens Winzer

Um 14 Tage verschoben hat sich in Kärnten heuer die Weinlese, die nun dieses Wochenende beginnt und bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober dauern wird. 500.000 Flaschen werden in den Regionen abgefüllt, 80 Prozent davon sind Weißwein. Kärntens größter Winzer ist übrigens Jacques Lemans-Boss Alfred Riedl