Viele Fans: Die „GTIs“ halten Polizei auf Trab

Kaum haben die Harley-Biker die Heimreise angetreten, rollen schon die nächsten Fahrzeug-Enthusiasten in Kärnten an. Seit Montag locken die inoffiziellen GTI-Nachtreffen viele Fans an den Wörther- und Faaker See. Die Unterkünfte sind beinahe ausgebucht und die Polizei steht im Dauereinsatz ...