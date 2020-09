Bergsteiger 200 Meter in die Tiefe gestürzt

Eine Gruppe von fünf Bergsteigern war am Samstag in Richtung Ankogel unterwegs. Während des Aufstiegs löste sich am Kleinelendkees bei einem St. Veiter (18), welcher das Schlusslicht bildete, ein Steigeisen. Beim Versuch, dieses wieder zu befestigen, rutschte er aus, stürzte rund 200 Meter ab und prallte gegen einen Felsen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.