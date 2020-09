Ehepaar bei Motorradunfall in Bad Ischl getötet

Ehepaar starb noch an Ort und Stelle

Das Bike ging sofort in Flammen auf, setzte auch Gebüsch am Hang in Brand. Der Lenker stürzte vom Motorrad auf den neben dem Bach liegenden Steig. Die Mitfahrerin stürzte ebenfalls vom Motorrad und kam am Straßenbankett zu liegen. Beide Unfallbeteiligten verstarben noch am Unfallort. Der Tod wurde von der behandelnden Notärztin um 13.35 Uhr festgestellt.