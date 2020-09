Investition in die Gesundheit

„In all den Jahren hat sich das Haus Güssing immer wieder neu erfinden müssen. Mit der nächsten Phase gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Geschichte“, betont Krages-Geschäftsführer Hubert Eisl. Der geschichtsträchtige Standort soll nicht nur erhalten bleiben, sondern in den nächsten Jahren auch erweitert werden. Bis 2022 soll eine neue Station hinzukommen. Das Traditionshaus will sich in Zukunft auf die Betreuung von älteren Patienten sowie die Akutgeriatrie und Remobilisation spezialisieren.