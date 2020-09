Lkw-Fahrer baute wegen Niesanfalls Unfall

„Am Freitag gegen 12.30 Uhr verriss ein 45-jähriger Rumäne infolge eines Niesanfalles das Lenkrad seines Firmen-Lkw und stieß auf der Großglockner Straße in Mörtschach gegen eine Leitschiene, die zur Gänze abgerissen wurde. In der Folge kippte der Lastwagen zur Seite und kam in einem Bachbett seitlich liegend zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.