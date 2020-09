U4-Ausfall, weil Zug einen E-Roller überfuhr

Ein E-Roller hat am Donnerstagabend eine Störung der U-Bahn-Linie U4 in Wien verursacht: Laut Angaben der Wiener Linien überfuhr eine Garnitur der U4 zwischen den Stationen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse in Fahrtrichtung Heiligenstadt eines der in der Stadt beliebten Elekro-Fahrzeuge und wurde dabei beschädigt. Die Fahrgäste mussten zunächst in dem Zug auszuharren, auch die Feuerwehr rückte aus.