Vorbereitung in den Klassen läuft auf Hochtouren

Bändchen am Haken

Als Herausforderung erlebt auch Georg Rath, Hausmeister im Linzer Khevenhüller Gymnasium, die Pandemie: „Wir müssen Platz schaffen, soweit Platz da ist. In den Gängen und auf den Stiegen haben wir mit Absperrbändern gearbeitet. Und in die Toilettenräume dürfen immer nur drei Leute gleichzeitig und müssen als Signal für ihre Anwesenheit Bändchen an einen Haken hängen, damit man weiß, wie viele gerade drin sind.“