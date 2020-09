Lakonisch und subtil: „Über die Unendlichkeit“

Für „Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach“ hatte Andersson 2014 bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für den besten Film gewonnen. Wie damals zeichnet sich auch seine aktuelle Arbeit durch streng durchkomponierte Bilder und einen lakonisch-melancholischen Ansatz aus. Dieses Mal blickt der 77-jährige Regisseur in kurzen Episoden in die traurigen Seelen der Menschen und reflektiert so über die Conditio humana.