Gülcan Kamps ist wütend über sexuelle Belästigung

„Ich liebe deine schönen, prallen Brüste! Zeig mir nächstes Mal alles! Diesen Satz habe ich in meinen privaten Nachrichten gefunden und war sehr über die Selbstverständlichkeit, so etwas einer fremden Frau zu schreiben, mehr als schockiert. Das ist sexuelle Belästigung!“, schrieb Gülcan Kamps jetzt auf Instagram über eine Nachricht, die sie einfach nicht mehr unkommentiert stehen lassen will.