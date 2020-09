NBA-Meister Toronto droht das vorzeitige Aus

Dem Titelverteidiger der National Basketball Association (NBA) droht in der Nacht auf Donnerstag (ab 0.30 Uhr MESZ/live DAZN) das Aus: Die Toronto Raptors verloren am Montag (Ortszeit) in der „Bubble“ in Orlando gegen Rekordchampion Boston Celtics 89:111 und liegen damit in der „best of seven“-Serie des Eastern-Conference-Semifinales 2:3 zurück.