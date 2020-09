40 mal lebenslang für Anschlag auf Nachtclub

39 Menschen waren bei dem Anschlag in der Silvesternacht 2017 auf den Nachtclub „Reina“ in Istanbul ums Leben gekommen: Jetzt hat ein Gericht in der Türkei einen Usbeken wegen des Anschlags zu 40 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erhielt Abdulkadir Mascharipow am Montag für jedes Opfer eine lebenslange Haftstrafe sowie eine für den gesamten Anschlag.