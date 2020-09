Milwaukee verhindert ohne Topstar das Play-off-Aus

Die Milwaukee Bucks, das beste Team der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, haben ein frühes Play-off-Aus auf dramatische Weise verhindert. Auch ohne ihren verletzt ausgeschiedenen Superstar Giannis Antetokounmpo verkürzten die Bucks am Sonntag mit einem 118:115-Sieg nach Verlängerung gegen Miami Heat in der Viertelfinalserie auf 1:3.