Zahl der COVID-19 Erkrankten in Linz rückläufig

In Linz sind mit Stand heute 10 Uhr insgesamt 52 Personen an COVID-19 erkrankt. Um vier Personen weniger als gestern noch. Von den stationär aufgenommenen Personen wird derzeit keine intensivmedizinisch versorgt, so der Magistrat in einer Aussendung. 226 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Gemessen an der Linzer Gesamtbevölkerung, ist in etwa jede 4.000 LinzerIn infiziert. Diese Zahlen würden erneut verdeutlichen, dass die gelbe Einstufung auf der Corona-Ampel nicht gerechtfertigt sei.