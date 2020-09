Mountainbiker stürzte in steiles Waldgelände ab

Der 37-jährige Mountainbiker aus Deutschland war gegen 16.40 Uhr in Lienz von der Sternalm am Hochstein über den geschotterten Forstweg talwärts unterwegs. Im unteren Bereich des Forstweges, etwa 200 Meter unterhalb des Kreuzungsbereiches Moosalm/Hochstein, bremste der Deutsche vermutlich zu stark mit der Vorderbremse, sodass der Lenker einknickte und der Mann über den Lenker talwärts in das angrenzende, steil abfallende Waldgelände stürzte. Sein Begleiter verständigte die Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde.