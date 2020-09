Studentin nach Uber-Fahrt vergewaltigt: Haftstrafe

Gepackt, geküsst, an Zaun gedrückt

Ein Übergriff sei jedoch nicht passiert, auch könne sich der Angeklagte die Anschuldigungen nicht erklären, wie es am Mittwoch hieß. Doch die Schilderungen der 20-Jährigen waren gänzlich andere. So hätte sie der Lenker während der Fahrt nach sexuellen Erfahrungen gefragt, ihr am Zielort eine Zigarette angeboten und sie plötzlich gepackt und geküsst. Weil sie das nicht wollte, habe er sie gegen einen Zaun gedrückt, ihr schließlich ihr Kleid aufgeknöpft und sich an ihr vergangen.