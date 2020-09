Hartes Los für Ferlachs große Premiere!

„Für unsere Europacup-Premiere ein hartes, aber attraktives Los. Wir sind sicher Außenseiter, auch wenn die tschechische Liga mit unserer gleichzustellen ist“, erklärt Klubchef Walter Perkounig, der sich auf eine siebenstündige Busfahrt einstellt. Los geht’s am 14./15. November auswärts, das Rückspiel steigt am 21./22. November in Ferlach (die Halle wurde europacuptauglich eingestuft!). Westwien spielt gegen Cassano Magnago (It).