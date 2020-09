Thailands König begnadigt seine Geliebte

Geliebte mit offiziellem Titel

Er besitzt eine Villa am Starnberger See, soll aber in der Corona-Krise samt Entourage ins Grand-Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen gezogen sein. Die frühere Generalmajorin Koi war im Juli 2019 zur „Chao Khun Phra“ erhoben worden, einer Art Konkubine - auch in Thailand ein äußerst ungewöhnlicher Schritt.