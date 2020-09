Klasse! Dadic erstmals in Diamond League dabei

Im Kampf mit den Spezialistinnen

Johnson-Thompson und Dadic starten in Brüssel über 100 m Hürden und im Hochsprung gemeinsam im Feld der Spezialistinnen. Dadic, die am Donnerstag nach Belgien fliegt: „Ich freue mich riesig auf mein erstes Diamond League Meeting. Das ist für eine Mehrkämpferin schon etwas ganz Besonderes. Dass wir, nachdem Nafi sich verletzt hat, nun gegen die Spezialistinnen antreten müssen, war zwar so nicht geplant, wird aber bestimmt eine interessante Erfahrung.“ Im Hürdensprint, so gibt Trainer Philipp Unfried die Marschroute aus, „versuchen wir, Katarina ein wenig zu ärgern“.