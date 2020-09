Leserdebatte: Wie fair sollte ein Wahlkampf sein?

Am 11. Oktober findet die Wien-Wahl statt - der Wahlkampf dazu nimmt natürlich auch schon langsam Fahrt auf. Für einen fairen Wahlkampf ohne Untergriffigkeiten plädiert derzeit der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig - er wünscht sich ein Fairnessabkommen, an dem alle teilnehmenden Parteien mitarbeiten sollten. Wir möchten gerne von den krone.at-Usern wissen: Welche Regeln würden Sie für einen fairen Wahlkampf vorschlagen? Was können die Politiker besser machen, woran sollten sie sich halten? Wie sieht in Ihren Augen ein respektvoller Umgangston miteinander aus? Diskutieren Sie gerne hier im Forum!