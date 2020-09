Corona: Experte warnt vor „Dynamik bei Jungen“

Tatsächlich hat sich im Sommer der Anteil der Covid-19-Fälle stark in Richtung der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen verschoben: Für Mitte August zeigen Auswertungen der EMS-Daten durch Popper und sein Team etwa, dass rund die Hälfte der über den Monat hinweg kontinuierlich steigenden Fallzahlen in dieses Alterssegment fallen. Zur Erinnerung: Am Beginn der Pandemie lag der Schwerpunkt auf den 45- bis 60-Jährigen und 60- bis 75-Jährigen.