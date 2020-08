Wiesberger büßt in Sutton Coldfield 7 Plätze ein!

Bernd Wiesberger geht auf Rang elf in den Schlusstag der UK Championship in Sutton Coldfield (England)! Der Burgenländer spielte bei dem mit einer Million Euro dotierten Golf-Turnier der European Tour am Samstag eine 73er-Runde (eins über Par) und büßte damit sieben Plätze ein. Wiesberger hat aber noch gute Chancen, sein bestes Ergebnis in diesem Jahr (Rang acht in Abu Dhabi) zu erreichen.