Chef der russischen Anti-Doping-Agentur entlassen

Ganus hatte sich stets für Reformen in der russischen Sportpolitik ausgesprochen. „Insgesamt ist es so, dass einiges faul ist - und an vielen Stellen bei uns Sportfunktionäre ausgewechselt werden müssen“, hatte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur vor wenigen Monaten gesagt. Mit schnellen Veränderungen rechnete er aber nicht. „Das dauert wohl noch eine Generation.“ Ganus hatte auch Kremlchef Wladimir Putin persönlich zum Handeln aufgerufen. Angesichts seiner deutlichen Kritik am System hatten sich Beobachter schon länger gefragt, wie lange sich Ganus noch an der Spitze der RUSADA halten kann.