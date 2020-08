Correa nach einem Jahr zurück am Unglücksort

Dazu gehört Mut: Sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Rennfahrer Juan Manuel Correa geht mit gutem Beispiel voran: Ein Jahr ist es her. Der tragische Unfall von Anthoine Hubert und Correa ist jedem noch in Erinnerung. Correa hat, im Gegensatz zu Hubert, überlebt. Jetzt besuchte er Spa, allen voran, wegen der Hommage an seinen geliebten Kollegen Hubert.