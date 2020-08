Marko: „Spa kann leicht zum Harakiri werden!“

In Spa startet der nächste Triple-Header. Verliert die Formel 1 durch dieses regelrechte Abspulen der Rennen nicht an Exklusivität?

Wir sind ja dazu gezwungen. Das geht ja in anderen Sportarten genauso. Auch in der MotoGP. Aber wenn du spannende Rennen lieferst, dann schnellen die Einschaltquoten in die Höhe. Nimm Spielberg: Das war irres Racing. Und du kannst als Kundenteam gewinnen. Man sieht also, wenn es gute Regelmacher gibt, kriegst du solche Rennen hin.