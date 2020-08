Boykott auch in der Formel-1? Das sagt Hamilton

„Das ist in Amerika. Wir sind in Belgien“, sagte Hamilton, der sich im Kampf gegen Rassismus stark engagiert, am Donnerstag im Fahrerlager beim Großen Preis von Belgien. „Ich tue, was ich kann von hier“, versicherte der sechsmalige Weltmeister und kündigte vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF und Sky) auf dem Kurs in Spa-Francorchamps weitere Gespräche mit den Formel-1-Verantwortlichen an.