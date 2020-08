Berührende Botschaft der Familie an AKH-Ärzte

Sehnsüchtig wartet die Familie des Kärntner „Mannes ohne Herz“ - die Mutter des 35-Jährigen und Lebensgefährtin Nicole - darauf, dass sie ihren Sascha daheim wieder in die Arme schließen darf. Via „Krone“ ist es ihnen ein Anliegen, jenen Ärzten am Wiener AKH zu danken, die ihrem Liebsten durch das Einsetzen zweier Kreiselpumpen das Leben retteten.