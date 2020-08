Teamchef Foda verzichtet auf Triple-Sieger Alaba

Östereichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Spielen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien auf David Alaba und Florian Kainz verzichten. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt. Ein Einsatz von Valentino Lazaro scheint zudem fraglich zu sein.