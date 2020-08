Cyber-Ganoven nehmen Gesundheitssektor ins Visier

Computersysteme in Krankenhäusern oft veraltet

„Es ist wichtig, gerade jetzt in dieser schwierigen Pandemiesituation Projekte zu starten, um sicher zu werden“, meinte Cornelius Granig, Leiter des Bereichs Cyber Security beim Beratungsunternehmen Grant Thornton Austria. Manche Computersysteme in Krankenhäusern wären 20 bis 30 Jahre alt und würden von Kriminellen ausgenützt werden. Erlangte Daten könnten manipuliert und kranke Personen erpresst werden, so Granig. Der „Cyber Security Health Check“, ein unentgeltlicher Online-Fragebogen, stellt für Unternehmen eine Möglichkeit dar, eine grobe Übersicht über die eigene Sicherheitssituation zu erhalten, warb der Berater.