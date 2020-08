Pleitebank: Zwei weitere Konkurse in Mattersburg

Vorstand will „von nichts gewusst“ haben

In der Causa um die Pleitebank ist nun auch ein Einvernahmeprotokoll des dritten Vorstands, der erst seit März des vergangenen Jahres in seiner Position tätig war, bekannt geworden. Er habe „von nichts gewusst“, zitierte der ORF am Mittwoch den Vorstand, der in der Bank unter anderem auch für Wertpapiere, Geldwäsche und Compliance zuständig gewesen sei. Es gilt die Unschuldsvermutung.