Nawalny-Diagnose: Kreml „versteht die Eile nicht“

Die Berliner Klinik Charité, wo der prominente Kritiker von Präsident Wladimir Putin behandelt wird, hatte am Montag erklärt, ihre bisherigen Befunde deuteten auf eine Vergiftung hin. „Diese Version war eine der ersten, die unsere Ärzte in Betracht gezogen haben“, so Peskow nun. Um welche Substanz es sich handle, sei aber noch unklar.