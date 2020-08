Totalsperre auf der Westautobahn nach Unfall

Am 24. August 2020 gegen 20.12 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit einem PKW mit 130km/h am ersten Fahrstreifen der A1 Westautobahn, Gemeindegebiet Eggendorf/Traunkreis, Richtungsfahrbahn Salzburg, als ein 56-jähriger Slowake mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger aus der dortigen Pannenbucht kommend in Richtung des ersten Fahrstreifens der A1 fuhr.