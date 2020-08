Sensations-OP im AKH: Patient überlebt ohne Herz

Sensation am Allgemeinen Krankenhaus Wien! Dank eines Medizinerteams lebt ein Kärntner (35) schon einen Monat ohne eigenes Herz. Das Organ des Patienten war schon so sehr geschädigt, dass es nicht mehr länger geschlagen hätte. Dessen Funktion übernehmen zwei in die Brust implantierte Zentrifugalpumpen.