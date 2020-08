Unter dieser Maske steckt ein Hollywood-Schnuckel

Am Wochenende wurde der erste Trailer zum neuen „Batman“-Film mit Robert Pattinson in der Rolle des Fledermaus-Helden veröffentlicht. Doch nicht nur der neue Look des einstigen „Twilight“-Hotties sorgte für reichlich Schlagzeilen, sondern auch der seines Kontrahenten. Denn in der Rolle des Pinguins steckt eigentlich ein echter Hollywood-Schnuckel.