Kobe 42: Der rührende Brief seiner Witwe Vanessa

Mir fehlen deine großen Umarmungen, deine Küsse, dein Lächeln, dein tiefes und lautes Lachen. Mir fehlen unsere gemeinsamen Scherze, dich zum Lachen zu bringen. Mir fehlt, wie du dich immer in meine Arme gesetzt hast, als ob du mein Kind wärst. Ich denke immer an deine süße Art, an deine Geduld. Ich denke daran, was du alles machen würdest, um mich aus dieser jetzigen Situation zu helfen. Danke, das wir zusammen gewachsen sind und dass du mir beigebracht hast, stark zu sein. Zum Beispiel, dass man das Gute in einer Person sehen soll und nicht die Blödheiten. Deine Aufmerksamkeit, die du uns alle hast fühlen lassen, fehlt jedem. Ich stelle mir dein Lächeln vor, deine großen Umarmungen.