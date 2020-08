Ortstafeln gestohlen: Polizei zeigt 20-Jährigen an

Aufgrund der intensiven Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Bei der Einvernahme gab er an, dass er zusammen mit weiteren neun Freunden die Diebstähle der Ortstafeln begangen hat, Namen nannte er jedoch keine. Zwei Diebstähle von Ortstafeln in Sankt Ulrich und die Sachbeschädigungen (Graffiti) wurden von ihm allerdings bestritten. Als Motiv gab der 20-Jährige an, dass sie es an diesem Abend einfach cool fanden, Tafeln zum Aufhängen für zu Hause bzw. die Garage zu stehlen.