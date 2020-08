Kinder ab zwölf Jahren sollten Masken tragen

Geht es nach der Weltgesundheitsorganisation WHO, dann wird Kindern ab zwölf Jahren zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion das Maskentragen in denselben Situationen empfohlen wie Erwachsenen - für Kinder unter fünf Jahren gilt das aber nicht. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Richtlinie hervor, die sie in Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) erstellt hat.