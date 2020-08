Firmen auf dem Weg aus der Krise

Zum Info-Treff aufgerufen hatte, wie berichtet, die Rechtsanwaltskanzlei Dax, Wutzlhofer und Partner. 25 Firmenchefs und Gemeindevertreter waren der Einladung in die Bauermühle in Mattersburg gefolgt. Für Unternehmen, die von der Corona-Krise und der Bankpleite doppelt getroffen wurden, gehe es vorerst darum, die Liquidität der Firma zu durchforsten und zu sichern. Dann seien rechtliche Möglichkeiten einer Schadensgutmachung zu prüfen, so die Juristen. Interesse an der Aufklärung des Kriminalfalles rund um die Bank zeigte Rene Kutschera. Als Chef eines Elektrogeschäfts in Zemendorf habe er das Schlimmste überstanden.