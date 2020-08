Villacher Gemeinderat kam beim Tauchen ums Leben

Die vier geschockten Tauchfreunde schilderten der „Krone“ die dramatischen Minuten: „Wir waren in zwei Gruppen unterwegs. Herbert war in der Dreiergruppe. Wir haben uns entschlossen aufzusteigen, weil sich die Sicht so stark verschlechtert hatte.“ Die Gruppenkollegen (16 und 56) bemerkten, dass er Gleichgewichtsprobleme hatte. Es zog ihn zu schnell zur Oberfläche.