Richard Lugner geht es „eine Spur besser“

Schuld am Unfall gebe er dennoch keinem, sagte Lugner in einem ersten Interview mit der „Krone“ im Spital (Video oben). Es sei halt „eine Schnapsidee“ gewesen. Seinen Optimismus wollte er aber zu keinem Zeitpunkt verlieren, wie er verriet. „Wenn alles gut läuft, will ich den Geburtstag daheim und nicht im Spital feiern.“