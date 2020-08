Am Uni-Klinikum auch „Nicht-Forscher“ gefragt

„Wertschätzung nicht nur für Forscher!“

An die Mittelbauärzte aus dem ehemaligen AKH der Stadt Linz hat Harnoncourt eine klare Botschaft, die bisher womöglich zu wenig kommuniziert wurde, was Abwanderungen begünstigt haben könnte: „Wer dort Jahre und Jahrzehnte gearbeitet hat, der wird genauso wertgeschätzt wie die, die jetzt kommen und forschen wollen. Die bisherigen Kräfte sollen dort auch einen Platz und eine Umgebung haben, in der sie ihre Versorgungsarbeit weiter leisten können.“