900-Kilo-Fertigbauteil erschlug 19-Jährigen

Tragödie am Mittwochnachmittag in Weyer (Oberösterreich): Im Zuge von Arbeiten an einem Holzhauszubau wurde ein 19 Jahre alter Arbeiter von einem 900 Kilogramm schweren Fertigbauteil an der Brust getroffen, als sich plötzlich eine Befestigungsschraube löste. Für den jungen Mann gab es keine Rettung mehr.