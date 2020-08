Lebende Hühner herzlos mit Tierkadavern entsorgt

Ein Bauer wollte am Dienstag selbst Kadaver in Deutsch Kaltenbrunn entsorgen, als er Geräusche aus dem Container vernahm. Als er die lebenden Hühner darin entdeckte, verständigte er umgehend die Gemeinde. Rasch eilten beherzte Mitarbeiter herbei, um die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. „Ich verstehe einfach nicht, wie man so etwas tun kann“, ist auch Bürgermeisterin Andrea Reichl schockiert.