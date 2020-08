Kärntner täuschte angehende Häuslbauer: Festnahme

Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Kärnten hatte den 50-Jährigen nach gerichtlicher Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Köttmannnsdorf mit Hilfe der Ferlacher Polizei verhaften können. Der Mann wird des gewerbsmäßigen Betruges bezichtigt. Der Kärntner, Ex-Geschäftsführer einer ungarischen Baufirma, soll im Zeitraum von Ende 2017 bis zum Mai 2018 drei Opfer in betrügerischer Absicht zu Anzahlungen für die Errichtung von Fertigteilhäusern verleitet und dann in weiterer Folge die Verträge bis heute noch immer nicht erfüllt haben. Die Opfer stammen alle aus Niederösterreich und wollten auch dort ihre Häuser errichtet haben. Durch die Nichteinhaltung der Verträge entsteht ein Gesamtschaden in der Höhe von knapp 200.000 Euro.