Lewis Hamilton: „Ich fuhr in einer anderen Sphäre“

„Mann des Tages“ war einmal mehr Lewis Hamilton, der seinen fünften Barcelona-Sieg, den vierten in Serie souverän nach Hause fuhr. „Ich habe mich trotz der großen Hitze extrem fokussiert auf den Start, der ist perfekt gelungen. Und danach ging es darum, das Reifenniveau zu stabilisieren, so kam ich in einen echten Flow, ich war in einer anderen Sphäre. Mir war in der letzten Runde nicht mal klar, dass das Rennen vorbei ist. Dass wir uns seit letzter Woche so verbessert haben, zeigt, wie stark dieses Team ist“, jubelte der sechsfache Weltmeister, der mit seinem 156. Podium die Bestmarke von Michael Schumacher übertraf. „Michael war ein so großartiger Rennfahrer, ich habe ihn als Kind bewundert und bin heute so dankbar, dass ich solche Rekorde auch erreichen durfte.“