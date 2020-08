Serena gewinnt den 31. „Sister-Act“ gegen Venus

US-Open-Titelverteidigerin sagt ab

Titelverteidigerin Bianca Andreescu lässt die US Open in New York aus. Das gab die Kanadierin am Donnerstag bekannt. Die 20-Jährige hat seit einer Knieverletzung im vergangenen Oktober kein Turnier bestritten. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie habe sie noch nicht zurück zu ihrer Hochform gefunden, so Andreescu.